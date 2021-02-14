Мария после развода с солистом группы "Иванушки International" обрела счастье в браке с баскетболистом Андреем Зубковым.
Экс-супруга Андрея Григорьева-Аполлонова в четвёртый раз стала мамой. От брака с исполнителем у Марии есть два сына-подростка.
Баскетболисту женщина рожает уже второго ребёнка. Первый малыш, которого назвали Александр, появился у супругов 12 января 2020 года. Вскоре женщина забеременела вновь.
Почти через год на свет появился еще один малыш, которому дали имя Михаил.
Мария поделилась радостью с подписчиками, опубликовав в Instagram семейное фото из роддома.
"Добро пожаловать в этот мир, наше счастье!", — написала счастливая мама в микроблоге.
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