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У бывшей жены рыжего "Иванушки" родился четвёртый сын 

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Мария после развода с солистом группы "Иванушки International" обрела счастье в браке с баскетболистом Андреем Зубковым.

Экс-супруга Андрея Григорьева-Аполлонова в четвёртый раз стала мамой. От брака с исполнителем у Марии есть два сына-подростка.

Баскетболисту женщина рожает уже второго ребёнка. Первый малыш, которого назвали Александр, появился у супругов 12 января 2020 года. Вскоре женщина забеременела вновь.

Почти через год на свет появился еще один малыш, которому дали имя Михаил.

Мария поделилась радостью с подписчиками, опубликовав в Instagram семейное фото из роддома.

"Добро пожаловать в этот мир, наше счастье!", — написала счастливая мама в микроблоге.

 

Автор: Елена Былкина
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