У бывшей жены рыжего "Иванушки" родился четвёртый сын

Мария после развода с солистом группы "Иванушки International" обрела счастье в браке с баскетболистом Андреем Зубковым.

Экс-супруга Андрея Григорьева-Аполлонова в четвёртый раз стала мамой. От брака с исполнителем у Марии есть два сына-подростка.

Баскетболисту женщина рожает уже второго ребёнка. Первый малыш, которого назвали Александр, появился у супругов 12 января 2020 года. Вскоре женщина забеременела вновь.

Почти через год на свет появился еще один малыш, которому дали имя Михаил.

Мария поделилась радостью с подписчиками, опубликовав в Instagram семейное фото из роддома.