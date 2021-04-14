Харламов очень необычно поздравил Асмус с днём рождения

Резидент Comedy Club очень своеобразно подошёл к делу поздравления бывшей супруги Кристины Асмус.

Гарик Харламов разместил в своём Instagram фотографию, на которой дремлет.

У лица комика пристроилась собака. Юморист решил сразу же разъяснить все вероятные недоумения фолловеров, которые могут возникнуть при лицезрении необычного снимка.

"Доброе утро, мир! Сразу отвечу на все возможные вопросы. Зачем очки, когда спишь? Чтобы лучше видеть сон. Собаку зовут Брюс. Сзади не штора, а огромный аккордеон. Я не держу Брюса за хвост, он вероломно засунул его мне в руку! Так же поступил и со своей ж*пой. Фотографирует дочь. Брюсу 7 лет. Порода Басенджи. Не продаётся. Хотя та ещё морда продажная. Почему не бульдог? Потому что Басенджи! Сегодня др у моих сестёр и бывшей жены! Ура ! С 14 апреля всех!" — написал Гарик под фото в своём микроблоге.

Таким замысловатым образом комик завуалировал поздравление Асмус с днём рождения.

Подписчики не были удовлетворены подробным объяснением Харламова.

"Опять полная неясность. Сколько у Вас сестёр, они близняшки, сколько весит собака, почему баян Вы называете аккордеоном, почему днём Вы спите не в солнечных очках, не считаете ли Вы, что сны лучше видеть не через очки, а минимум через бинокль? Вот, тот далеко не полный перечень вопросов", — съязвили фолловеры.

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