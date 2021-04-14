Полина Гагарина наотрез отказалась давать интервью Ксении Собчак

Певица объяснила, что скандально известная журналистка не раз звала её на беседу.

Полина Гагарина крайне осторожно относится к вопросам публичности.

Известность исполнительница предпочитает заслуживать с помощью творчества, а не с помощью скандалов.

Полина устроила для своих подписчиков вечер вопросов и ответов. Публика поинтересовалась у Гагариной, не она ли скрывается за одним из персонажей шоу "Маска".

Певица объяснила, что не сотрудничает с телеканалом НТВ, так как в одной из программ канала оскорбили её семью.

Весьма недоверчиво Полина Гагарина, как оказалось, относится к Ксении Собчак.

Один из подписчиков исполнительницы спросил Полину, звала ли её Собчак к себе на интервью.

"Да. И не раз. Но я никогда к ней не пойду", — ответила Полина, не объяснив, почему она не хочет беседовать с эпатажной журналисткой.

При этом Гагарина отметила, что с удовольствием примет приглашение в шоу "Голос".

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