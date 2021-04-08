Звезда 90-х, который напугал публику своим таинственным исчезновением, выбрал для проживания солнечный Египет.
Андрей Губин переехал из России в страну пирамид. По словам приятеля исполнителя, Губин взял в аренду большой красивый особняк.
Доход певца составляют авторские отчисления от его песен, поэтому он может не думать о хлебе насущном.
Губин много гуляет, тренируется. Творческую деятельность Андрей тоже не бросает, так как работает с саунд-продюсером Тарасом Ващишиным.
"В качестве места дислокации выбрал город Дахаб на берегу Акабского залива. Очень европейское место, популярное у любителей серфинга", — рассказал друг Губина "СтарХиту".
Перед тем как покинуть страну, автор и исполнитель хитов "Мальчик-бродяга", "Милая моя", "Зима-холода", "Лиза" посетил свою малую родину — город Уфу в республике Башкортостан.
Продюсеры уговаривали ранее Губина возобновить концертную деятельность, но певца это предложение пока не заинтересовало.
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