Гудков объяснил, почему уволился автор шуток "Вечернего Урганта"

Комик Александр Гудков стал гостем программы "Осторожно, Собчак".

Ранее зрителей удивило то, что программу Первого канала покидает Владимир Маркони, который известен также как автор YouTube-шоу Comment Out.

Гудков уверен, что Маркони стремился к индивидуальному развитию.

"Бросается с федерального канала на Comment Out. И у меня по этому поводу всегда такая рефлексия, я ему говорю: "Володь, ты выбери, либо здесь мы трешим, либо ты веди с папкой проверенное видео. Он и туда, и туда. Универсальный", — объяснил Гудков Ксении Собчак.

Журналистка высказала предположение о том, что Маркони не смог работать вместе с Иваном Ургантом.

"Володя ушёл, потому что хотел расти. Видимо, хотел чуть большего. Володя очень долго работал в авторском составе "Вечернего Урганта", писал монологи Ивану Андреевичу", — объяснил комик.

Ранее кинокритик Антон Долин рассказал, что ему пришлось уволиться из шоу "Вечерний Ургант". Он предположил, что высокому руководству не понравилась его критика фильма "Союз спасения".