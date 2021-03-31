Комик Александр Гудков стал гостем программы "Осторожно, Собчак".
Ранее зрителей удивило то, что программу Первого канала покидает Владимир Маркони, который известен также как автор YouTube-шоу Comment Out.
Гудков уверен, что Маркони стремился к индивидуальному развитию.
"Бросается с федерального канала на Comment Out. И у меня по этому поводу всегда такая рефлексия, я ему говорю: "Володь, ты выбери, либо здесь мы трешим, либо ты веди с папкой проверенное видео. Он и туда, и туда. Универсальный", — объяснил Гудков Ксении Собчак.
Журналистка высказала предположение о том, что Маркони не смог работать вместе с Иваном Ургантом.
"Володя ушёл, потому что хотел расти. Видимо, хотел чуть большего. Володя очень долго работал в авторском составе "Вечернего Урганта", писал монологи Ивану Андреевичу", — объяснил комик.
Ранее кинокритик Антон Долин рассказал, что ему пришлось уволиться из шоу "Вечерний Ургант". Он предположил, что высокому руководству не понравилась его критика фильма "Союз спасения".
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