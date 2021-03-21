Правоохранительные органы европейского государства отнеслись к певице недоброжелательно.
Вера Брежнева рассказала о неприятном инциденте, который произошёл с ней в Барселоне, в эфире шоу "Вечерний Ургант".
Актриса стала одной из ведущих популярной программы "Орёл и решка". Пару ей составил Андрей Данилко в образе Верки Сердючки.
С Верой случился казус, так как её документы бесследно исчезли. Чтобы установить личность Брежневой по отпечаткам пальцев, её продержали в полиции три часа.
Стражи правопорядка отнеслись к Брежневой с большим подозрением, поэтому разрешили её въезд в страну только на три дня. Ровно столько продолжались съёмки передачи.
Чем именно Брежнева вызывала такое недоверие, ей выяснить так и не удалось.
Певица объяснила, что была рада принять участие в интересном проекте даже на столь короткий срок. От работы со съёмочной группы у супруги Константина Меладзе остались самые приятные впечатления.
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