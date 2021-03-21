Веру Брежневу задержала полиция Испании

Правоохранительные органы европейского государства отнеслись к певице недоброжелательно.

Вера Брежнева рассказала о неприятном инциденте, который произошёл с ней в Барселоне, в эфире шоу "Вечерний Ургант".

Актриса стала одной из ведущих популярной программы "Орёл и решка". Пару ей составил Андрей Данилко в образе Верки Сердючки.

С Верой случился казус, так как её документы бесследно исчезли. Чтобы установить личность Брежневой по отпечаткам пальцев, её продержали в полиции три часа.

Стражи правопорядка отнеслись к Брежневой с большим подозрением, поэтому разрешили её въезд в страну только на три дня. Ровно столько продолжались съёмки передачи.

Чем именно Брежнева вызывала такое недоверие, ей выяснить так и не удалось.

Певица объяснила, что была рада принять участие в интересном проекте даже на столь короткий срок. От работы со съёмочной группы у супруги Константина Меладзе остались самые приятные впечатления.