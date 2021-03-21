Дава завел новые романтические отношения

Начало 2021 года стало роковым для романтических отношений Давы и Ольги Бузовой. В расставании певица обвинила рэпера, посетовав на его полигамность и рукоприкладство.

"Показать, как он трахает шлюх или бьет меня? Может, сейчас я не права, но мне все равно… Пора рассказать твоей маме, какое ты чудовище на самом деле. Ты меня бьешь, плюешь в лицо и оскорбляешь", — высказала, не скрывая ничего, Ольга.

Дава до недавнего времени опровергал слухи о своих связях с другими девушками. Звезда отечественного шоу-бизнеса даже выдвигал версию, что, устав от отношений, будет наслаждаться одиночеством.

"Либо я одиноким останусь на всю жизнь, либо мне нужна простая девочка. Наверное, да. Потому что иначе, наверное, есть сложности в отношениях", — прокомментировал он в этом месяце.

Однако недавно рэпер подкинул своим фанатам новый материал для размышления. Сегодня он разместил видео, в котором случайно показал, что проводит время не один. Поклонники тут же начали строить версии о том, кем является попавшая в кадр девушка.