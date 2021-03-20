Фирсов рассказал об огромных долгах Валентины Легкоступовой

По словам вдовца, певица влезла в многомилионные долги, потеряв почти все свои сбережения.

В браке с Валентиной Легкоступовой Юрий Фирсов прожил всего сорок дней. При этом вдовец первым поспешил оформить свои права на наследство исполнительницы хита "Ягода-малина".

Мужчина, по словам дочери Легкоступовой Анетты Бриль, сменил замки в квартире и обосновался в апартаментах, которые принадлежат также и детям певицы.

Яхтсмен объяснил, что Легкоступова в последние годы не вела концертную деятельность и жила в долг. Всего в общей сложности, по словам Фирсова, исполнительница задолжала четыре миллиона рублей. Эту сумму предстоит выплачивать наследникам.

"Я помогал ей оплачивать учебу сыну, выплачивать кредиты, отправляли деньги ее маме ", — рассказал яхтсмен.

Фирсов посетовал на то, что Анетта забрала из квартиры матери много вещи, в том числе и его личные.

"И вещи мои, и деньги впоследствии включили в общую наследственную массу, подлежащую разделу между всеми наследниками. Я остался фактически бомжом. Квартиру, в которой жил с прежней женой Натальей, при разводе оставил ей. Взял только свои собственные сбережения. На эти деньги мы с Валей жили все десять месяцев до нашей свадьбы", — цитирует слова Фирсова "Комсомольская правда.

Вдовец отметил, что дети его покойно супруги ни в чём не нуждаются, так как у них есть своё жильё.

"Я-то надеялся, что мои деньги из рюкзака мне вернут… Поймите, у дочери Вали Анетты есть квартира и дом, у Матвея (сына певицы) — дом, у Валиной мамы — квартира, бывшему мужу Валя при разводе оставила дом в Феодосии и дорогую иномарку. Она все раздала. А я свое не могу забрать, даже сумку с документами", — рассказал яхтсмен.