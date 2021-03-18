Тимати отдыхает с финалисткой шоу "Холостяк" на Мальдивах

В то время как на ТВ показывают первые серии популярного шоу, рэпер уже наслаждается райским уголком планеты со своей избранницей.

Продюсерам шоу не удалось удержать в секрете имя победительницы проекта. В СМИ просочилась информация о том, что Тимати выбрал модель из города Сочи Марию Вебер.

Многие отмечают, что девушка очень похожа на бывшую возлюбленную исполнителя Анастасию Решетову.

Интернет существенно опережает телевещание, поэтому уже множатся слухи о том, что парочка наслаждается романтическим путешествием.

Тимати ранее отдыхал с Марией Вебер на одних мероприятиях, однако их чувства пробудились именно на проекте.

Сетевые скептики отмечают, что публику могли специально ввести в заблуждение. Есть мнение, что сердце завидного холостяка покорила другая девушка, имя которой станет известно лишь в финальной серии шоу.