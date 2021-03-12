Выбор исполнителя для поездки на главный песенный конкурс Европы вызвал в обществе настоящий раскол.
Многие не оценили творчество певицы из Таджикистана. Нашлись как критики, так и защитники певицы с экзотическим именем Манижа.
Во всей этой шумихе сама артистка нашла неоспоримый плюс.
Девушка объяснила Ивану Урганту, что ажиотаж вокруг её имени научил всех правильно его произносить.
"Наконец-то большая часть людей научилась говорить Манижа, а не Маниша. Это реально важно, это была большая проблема", — отметила исполнительница.
Девушка рассказала, что в переводе имя Манижа означает "нежная", а Маниша — "очень злая".
"А Сангин, моя фамилия, означает "каменная". Нежный камень", — объяснила певица.
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