Манижа Сангин объяснила, что значит её имя

Выбор исполнителя для поездки на главный песенный конкурс Европы вызвал в обществе настоящий раскол.

Многие не оценили творчество певицы из Таджикистана. Нашлись как критики, так и защитники певицы с экзотическим именем Манижа.

Во всей этой шумихе сама артистка нашла неоспоримый плюс.

Девушка объяснила Ивану Урганту, что ажиотаж вокруг её имени научил всех правильно его произносить.

"Наконец-то большая часть людей научилась говорить Манижа, а не Маниша. Это реально важно, это была большая проблема", — отметила исполнительница.

Девушка рассказала, что в переводе имя Манижа означает "нежная", а Маниша — "очень злая".

"А Сангин, моя фамилия, означает "каменная". Нежный камень", — объяснила певица.