Как сообщает газета "Комсомольская правда", врачи обнаружили у Александра Маршала обратимое нарушение функций мозга. Тревожный "звоночек" организм послал певцу вовремя. На данной стадии заболевание хорошо поддаётся лечению.
Диагноз исполнителя звучит как вертебро-базилярная недостаточность. Болезнь характеризуется снижением кровообращения в системе позвоночных и основной артерий, что приводит к нарушению функции мозга.
На данный момент музыканта уже выписали из клиники. Сейчас жизни и здоровью исполнителя ничего не угрожает.
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