У Александра Маршала обнаружили нарушение функций мозга

Как сообщает газета "Комсомольская правда", врачи обнаружили у Александра Маршала обратимое нарушение функций мозга. Тревожный "звоночек" организм послал певцу вовремя. На данной стадии заболевание хорошо поддаётся лечению.

Диагноз исполнителя звучит как вертебро-базилярная недостаточность. Болезнь характеризуется снижением кровообращения в системе позвоночных и основной артерий, что приводит к нарушению функции мозга.

На данный момент музыканта уже выписали из клиники. Сейчас жизни и здоровью исполнителя ничего не угрожает.