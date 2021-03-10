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У Александра Маршала обнаружили нарушение функций мозга

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Как сообщает газета "Комсомольская правда", врачи обнаружили у Александра Маршала обратимое нарушение функций мозга. Тревожный "звоночек" организм послал певцу вовремя. На данной стадии заболевание хорошо поддаётся лечению.

Диагноз исполнителя звучит как вертебро-базилярная недостаточность. Болезнь характеризуется снижением кровообращения в системе позвоночных и основной артерий, что приводит к нарушению функции мозга.

На данный момент музыканта уже выписали из клиники. Сейчас жизни и здоровью исполнителя ничего не угрожает.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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