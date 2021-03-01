Родители Жанны Фриске подали в суд на Дмитрия Шепелева

Родители Жанны Фриске подали новый иск с требованием запретить Дмитрию Шепелеву распоряжаться долей его сына Платона в квартире покойной певицы. Мальчику принадлежит 1/3 в этих апартаментах.

По делу возбудили производство в двух районных судах — в Пресненском и Хамовническом.

Практически одновременно с исковым заявлением Шепелев получил от супругов Фриске предложение о выкупе принадлежащих им 2/3 квартиры. За свою долю родители певицы попросили 21 миллион при кадастровой стоимости всех апартаментов — 23 млн. 966 тысяч рублей.