Родители Жанны Фриске подали новый иск с требованием запретить Дмитрию Шепелеву распоряжаться долей его сына Платона в квартире покойной певицы. Мальчику принадлежит 1/3 в этих апартаментах.
По делу возбудили производство в двух районных судах — в Пресненском и Хамовническом.
Практически одновременно с исковым заявлением Шепелев получил от супругов Фриске предложение о выкупе принадлежащих им 2/3 квартиры. За свою долю родители певицы попросили 21 миллион при кадастровой стоимости всех апартаментов — 23 млн. 966 тысяч рублей.
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