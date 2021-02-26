Вера Брежнева резко ответила на комментарий о "жизни со стариком"

Певица не сумела проигнорировать бестактное высказывание дерзкого фолловера.

Любой пост Веры Брежневой в Instagram вызывает живой интерес аудитории.

Одна из самых обаятельных исполнительниц купается в комплиментах поклонников, однако иногда в толпу её фанатов проникают неприятные личности, позволяющие себе писать довольно хамские комментарии.

Вера поделилась в своём аккаунте фрагментом своего выступления.

Под этим постом некий мужчина написал переделанный фрагмент текста из песни певицы.

"Жила-была девушка, золотистые косы. Жила-была со стариком и пела лохам про любовь", — написал один из подписчиков, намекая, вероятно, на мужа певицы Константина Меладзе.

Брежнева не смогла пройти мимо такого выпада. Певица заподозрила, что автор комментария обижен на жизнь.

"Юрочка, вам не дают?! Или в чем дело?" — поинтересовалась Вера.