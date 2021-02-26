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Многомиллионным долгом Киркорова занялись судебные приставы

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Артист и его продюсерская компания имеют задолженность по кредитам в размере 140 миллионов рублей.

Многомиллионным долгом Киркорова занялись судебные приставы

Как сообщает ФАН, долг фирмы ООО "Филипп Киркоров Продакшн", занимающейся организацией выступлений именитого исполнителя, передали для работы судебным приставам.

Общая сумма долга составляет 69 578 078,89 рублей.

Исполнительное производство стартовало в середине февраля 2021 года.

По данным ФАН, певец имеет задолженность перед латвийским банком "ABLV Bank, AS".

Финансовая структура подала в суд на артиста в прошлом году. Существует постановление, согласно которому с Киркорова и его компании требуется взыскать почти семьдесят миллионов рублей.

Всего "король российской эстрады" задолжал около 140 миллионов рублей.

Исполнитель пытался обжаловать решение суда, однако судебные органы оставили решение без изменений.

Так как сумма долга не была выплачена, данные были переданы в федеральную службу судебных приставов.

 

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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