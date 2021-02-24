Невеста певца Данко назвала женщин, получающих алименты, попрошайками

Избранница музыканта Мария Силуянова похвасталась своей независимостью.

Девушка исполнителя Александра Фадеева, известного под псевдонимом Данко, Мария Силуянова объяснила женщинам, что после развода можно надеяться только на собственные силы.

Тех же, кто требует от бывших мужей денег на содержание детей, она назвала попрошайками.

Сама Мария нашла способ обеспечить достойную жизнь себе и своему ребёнку, не надеясь на помощь экс-супруга.

Самодостаточная женщина недавно купила особняк в Ялте за двадцать миллионов рублей и две квартиры в посёлке Ливадия.

"На алименты не подавала принципиально, всегда привыкла рассчитывать на себя. Так что пока кто-то выпрашивает эти самые алименты, я скупаю жильё! Я продала свой дом в Подмосковье, в котором не жила, и все хорошо! Алиментщицы — просто попрошайки и бесполезные существа, в отличие от меня", — рассказала Силуянова в интервью "СтарХиту".

Интернет-пользователи предположили, что на подобное заявление женщину натолкнуло то, что бывшая возлюбленная Данко с помощью суда добивалась от певца выплаты алиментов для двух дочерей, одна из которых страдает ДЦП.