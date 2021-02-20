Телеведущий очень старался, однако его усилия были тщетны.
Борис Корчевников, беседуя с Егором Дружининым, вспомнил, что его попытки попробовать себя в амплуа танцора закончились неудачей.
Он рассказал, что его позвали в проект "Танцы со звёздами", однако вскоре Корчевников сильно разочаровал хореографов.
"Примерно лет десять назад меня позвали на проект "Танцы со звездами". Я сходил на три или четыре репетиции. Но после этого мне сказали, что лучше не надо. Ваше, Егор, мастерство в том, что даже с таким деревом, как я, вы можете что-нибудь сделать. Что бы вы мне сказали?" — спросил ведущий в передаче "Судьба человека".
Егор Дружинин поспешил успокоить Корчевникова, отметив, что в его практике были подобные случаи.
"Я бы спросил, зачем вам это все нужно. Я много работаю с драматическими актерами, для которых танцевать не самое главное. Ребята сначала боятся, но я объясняю, что им не придётся танцевать в общепринятом смысле этого слова. И они сразу успокаиваются", — объяснил хореограф.
Корчевников выразил надежду, что когда-нибудь всё же научится танцевать и попросил Дружинина дать ему мастер-класс.
"Хорошо, что меня сейчас не видит Николай Цискаридзе. Страшно подумать, что бы он сказал обо мне", — сострил 38-летний ведущий.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Объединение России, Украины и Белоруссии пугает Запад: подробнее о нём рассказал политолог РАНХиГС Александр Новокрещёнов.