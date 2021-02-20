Корчевников признался, что его попросили покинуть "Танцы со звёздами"

Телеведущий очень старался, однако его усилия были тщетны.

Борис Корчевников, беседуя с Егором Дружининым, вспомнил, что его попытки попробовать себя в амплуа танцора закончились неудачей.

Он рассказал, что его позвали в проект "Танцы со звёздами", однако вскоре Корчевников сильно разочаровал хореографов.

"Примерно лет десять назад меня позвали на проект "Танцы со звездами". Я сходил на три или четыре репетиции. Но после этого мне сказали, что лучше не надо. Ваше, Егор, мастерство в том, что даже с таким деревом, как я, вы можете что-нибудь сделать. Что бы вы мне сказали?" — спросил ведущий в передаче "Судьба человека".

Егор Дружинин поспешил успокоить Корчевникова, отметив, что в его практике были подобные случаи.

"Я бы спросил, зачем вам это все нужно. Я много работаю с драматическими актерами, для которых танцевать не самое главное. Ребята сначала боятся, но я объясняю, что им не придётся танцевать в общепринятом смысле этого слова. И они сразу успокаиваются", — объяснил хореограф.

Корчевников выразил надежду, что когда-нибудь всё же научится танцевать и попросил Дружинина дать ему мастер-класс.

"Хорошо, что меня сейчас не видит Николай Цискаридзе. Страшно подумать, что бы он сказал обо мне", — сострил 38-летний ведущий.