Владимир Соловьёв ранее ошарашил аудиторию своим неожиданным заявлением.
В программе "Вечер с Владимиром Соловьёвым" журналист обрушился с критикой на Алексея Навального.
Он сравнил оппозиционера с Адольфом Гитлером. По мнению Соловьёва, на фоне Гитлера, Навальный явно проигрывает.
"Да и Гитлер, кстати, был очень смелым человеком. В отличие от этого гульфикфюрера, не косил от армии. Воевал и воевал доблестно во время Первой мировой войны", — объяснил свою позицию телеведущий.
Уткин не одобрил высказывание Соловьёва, объяснив, что Гитлеру не стоит приписывать доблестные качества.
"Гитлер был посыльным. Он бегал по безопасным траншеям — от передовой к штабу и не всегда добегал обратно. Он никогда не участвовал в боях. У него нет ни одной боевой награды, поэтому самое для меня важное, что это твой символ смелости. Это именно то, чем ты занимаешься", — обратился Уткин к своему оппоненту.
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