Уткин ответил Соловьёву на его слова о "доблестном Гитлере"

Владимир Соловьёв ранее ошарашил аудиторию своим неожиданным заявлением.

В программе "Вечер с Владимиром Соловьёвым" журналист обрушился с критикой на Алексея Навального.

Он сравнил оппозиционера с Адольфом Гитлером. По мнению Соловьёва, на фоне Гитлера, Навальный явно проигрывает.

"Да и Гитлер, кстати, был очень смелым человеком. В отличие от этого гульфикфюрера, не косил от армии. Воевал и воевал доблестно во время Первой мировой войны", — объяснил свою позицию телеведущий.

Уткин не одобрил высказывание Соловьёва, объяснив, что Гитлеру не стоит приписывать доблестные качества.

"Гитлер был посыльным. Он бегал по безопасным траншеям — от передовой к штабу и не всегда добегал обратно. Он никогда не участвовал в боях. У него нет ни одной боевой награды, поэтому самое для меня важное, что это твой символ смелости. Это именно то, чем ты занимаешься", — обратился Уткин к своему оппоненту.