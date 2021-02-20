Охлобыстин предположил, что Навальный работает на Путина

Бывший священнослужитель рассказал о своей встрече с Алексеем Навальным.

Иван Охлобыстин порадовал всех мемуарами о том, что как-то он, будучи в гостях у Михаила Ефремова, рассказывал Навальному о желании его расстрелять.

Актёр объяснил блогеру, что тому повезло, что он не наделён властью.

"Прежде всего, Алексей, я хочу, попросить прощения у тебя, потому что, если бы я стал президентом, я обязательно тебя тут же в первый день расстрелял, потому что ты явный враг", — поделился своими воспоминаниями Иван Иванович.

Охлобыстин выразил своё восхищение долготерпением Путина.

"То, что это не делает Путин, меня наводит только на две мысли — либо ты на него работаешь, либо второй вариант — он человек высоких морально-нравственных эталонов", — озвучил своё мнение актёр.

Архивными кадрами поделилась на своём YouTube-канале Ксения Собчак в программе "Осторожно, новости!".