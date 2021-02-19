Певица придумала оригинальный способ скрепить семейные узы.
Жених Лолиты, успешный бизнесмен по имени Роман, не раз вступал в браки. Страсть выходить замуж присутствует и у самой Лолиты, которая пять раз была официально замужем.
Ранее Милявская в одной из телевизионных передач призналась, что уже замужем.
Статус замужней женщины очень дорог певице, однако на этот раз исполнительница решила воздержаться от брака в привычном его понимании. Артистка с новым возлюбленным избежали похода в ЗАГС.
Певица объяснила, что кольца как символ нерушимости брачного союза ей надоели, поэтому они с возлюбленным обменялись смешными амулетами.
"Мы решили не тратиться, а просто подарили друг другу смешные амулеты и объявили родственникам за обедом, что теперь нас можно называть мужем и женой", — объяснила певица изданию "Дни. ру".
Штамп в паспорте уже потерял, по словам исполнительницы, то значение, которое она придавала ему в юности.
Артистка пошутила, что в её паспорте еще достаточно пустых страниц.
При этом звезде нравится называть свой союз "семейными отношениями".
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
О подвиге первой женщины, удостоенной звания Героя Советского Союза, Зои Космодемьянской беседуем в видеостудии "Правды.Ру" с военным историком.