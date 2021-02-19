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Просила о помощи: Панин рассказал о последнем разговоре с матерью

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актёр вспомнил, как его мама паниковала и просила его подключить все связи.

Просила о помощи: Панин рассказал о последнем разговоре с матерью

Алексей Панин расказал, как развивались события, предшествующие уходу из жизни его матери Татьяны Паниной.

Актёр, который сейчас проживает в Испании, уверил, что часто созванивался с матерью, поддерживая с ней прекрасные отношения.

В один из дней ему позвонила бывшая супруга Ева и рассказала, что Татьяну увезли на скорой с подозрением на инсульт.

Когда Панин звонил матери, та была напугана и просила сына сделать всё возможное, чтобы её спасли. Алексей переговорил с врачами, которые его немного успокоили.

"Они мне говорят, что у нее 25% поражения легкого. Потом говорят, мол, мама на аппарате. А я еще такой под винишком. Я спросил: "Это приговор?" Они говорят, что нет, все нормально, выкарабкиваются", — рассказал Панин в YouTube-шоу "Алена, блин".

На следующий день женщины не стало.

"У нас самолет летает из-за коронавируса раз в неделю, по пятницам. Я купил билет, когда мама была живая... Прилетел только через четыре дня после ее смерти", — объяснил Панин со слезами на глазах.

Он признался, что чувствует вину за произошедшее.

"В последний раз она психовала в реанимации, кричала в трубку, потому что испугалась. Мне кажется, что, если бы я был здесь, в Москве, я мог бы все изменить. Она просила: "Сделай что-нибудь". Головой понимаю, что я ничего не мог сделать, но подсознательно чувствую вину", — рассказал артист.

 

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Автор: Елена Былкина
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