Михаил Боярский срочно госпитализирован. Медики с диагностировали у актера неуточненную пневмонию. Его супруга Лариса Луппиан рассказала, что именно произошло.
«Вчера он себя плохо почувствовал, поскольку сейчас очень страшно ― я вызвала скорую. Медики решили все-таки повезти его в клинику и посмотреть, что с ним. У него была температура и слабость.
Звонит теперь и проклинает меня за то, что вызвала скорую», — поделилась Лариса Регинальдовна.
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