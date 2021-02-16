Михаил Боярский срочно госпитализирован. Медики с диагностировали у актера неуточненную пневмонию. Его супруга Лариса Луппиан рассказала, что именно произошло.

«Вчера он себя плохо почувствовал, поскольку сейчас очень страшно ― я вызвала скорую. Медики решили все-таки повезти его в клинику и посмотреть, что с ним. У него была температура и слабость.

Звонит теперь и проклинает меня за то, что вызвала скорую», — поделилась Лариса Регинальдовна.