Ксения Собчак похвасталась подарками в день влюблённых

Журналистка купается в знаменательный день во внимании окружающих.

Сторис Instagram Ксении Собчак пестрит букетами цветов. Одаривают светскую львицу тюльпанами и розами.

Супруг Собчак Константин Богомолов порадовал супругу скромным букетом нежных тюльпанов.

Кроме того, Ксению Анатольевну порадовали представители брендов.

Ей подарили огромные серьги в форме крупных крестов. Ей также презентовали комплект полупрозрачного постельного белья "Нева".