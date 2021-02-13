Скончался актёр Олег Валкман

Артист умер на 53-м году жизни.

13 февраля не стало артиста, фильмография которого насчитывает 47 ролей.

Славу Олегу Валкману принесли актёрские работы в таких известных картинах, как "След" и "Громовы".

Артист почувствовал внезапное недомогание и был экстренно госпитализирован.

"У него поднялась температура, ему стало плохо. Мы вызвали скорую, какое-то время он лежал в реанимации. Сегодня его не стало", — объяснил представитель актёра "Пятому каналу".

О причинах смерти пока не сообщается. О месте и времени прощания с актером станет известно 15 февраля.