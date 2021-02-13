Артист умер на 53-м году жизни.
13 февраля не стало артиста, фильмография которого насчитывает 47 ролей.
Славу Олегу Валкману принесли актёрские работы в таких известных картинах, как "След" и "Громовы".
Артист почувствовал внезапное недомогание и был экстренно госпитализирован.
"У него поднялась температура, ему стало плохо. Мы вызвали скорую, какое-то время он лежал в реанимации. Сегодня его не стало", — объяснил представитель актёра "Пятому каналу".
О причинах смерти пока не сообщается. О месте и времени прощания с актером станет известно 15 февраля.
"Как так? Мой любимый патологоанатом", — написали поклонники актёра, имея в виду его роль Бориса Селиванова в сериале "След".
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