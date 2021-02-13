Веденская показала лицо, изуродованное после нападения в отеле

Актриса продемонстрировала оставшиеся после осколочных ран свежие шрамы.

Страшный инцидент произошёл с Анастасией Веденской в Санкт-Петербурге, куда она прибыла на премьеру фильма "Дочь тьмы".

По словам Анастасии, в неё кинули стеклянный пивной бокал, который угодил ей в лицо, когда она сидела в отеле со своим приятелем, к которому присоединилась незнакомая супружеская пара.

"Товарищи стали пить водку и пиво и вскоре вечер перестал быть приятным. Как видно на кадрах этого видео, которое сейчас все обсуждают, я засмеялась и мне было нанесено 2 удара в лицо бокалом от пива, которым напивалась подруга режиссёра. Дальше кровь, боль, шок, я ощупываю лоб и вытаскиваю из него осколки, кровь заливает глаза, я ничего не вижу", — написала актриса в своём Instagram.

На помощь женщине пришёл её экс-супруг актёр Владимир Епифанцев, который кинулся в драку, защищая бывшую избранницу.