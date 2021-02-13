В автомобиль актрисы врезалась потерявшая управление машина.
О пережитом шоке Галина Боб, известная по роли в сериале "Деффчонки", рассказала в своём Instagram.
К счастью, актриса не получила серьёзных травм, равно как и её бабушка, которая также находилась в машине в момент столкновения.
Меня сейчас просто трясёт из-за того, что мы попали в аварию. Я ехала с бабушкой по широкой трассе в среднем ряду и вдруг вижу, что слева на меня вертолётом летит машина. Я как могла вывернула. Слава Богу, она врезалась нам в заднюю дверь, а не в мою переднюю, — поделилась Галина в своём микроблоге.
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