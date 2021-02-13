Беременная звезда сериала "Деффчонки" попала в ДТП

В автомобиль актрисы врезалась потерявшая управление машина.

О пережитом шоке Галина Боб, известная по роли в сериале "Деффчонки", рассказала в своём Instagram.

К счастью, актриса не получила серьёзных травм, равно как и её бабушка, которая также находилась в машине в момент столкновения.