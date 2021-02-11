Артист в конце 2020 года перенес COVID-19 в тяжелой форме и долго не мог вернуть голос.
Съёмки нового клипа дались артисту непросто. Стас Пьеха наглядно продемонстрировал подписчикам свою усталость.
Певец опубликовал в Instagram фото, на котором он при полном параде без сил валяется на полу. Вокруг него — сумки и какой-то реквизит.
"Еще две сцены, поговаривают", — иронически заметил Стас Пьеха.
Позже исполнитель показал себя, когда дело было сделано. Лицо у Стаса было усталым, однако он радовался тому, что хорошо потрудился.
"Не в фокусе. Отсняли, по домам", — написал он.
Поклонников обеспокоило состояние кумира. Они припомнили, что после перенесённого коронавируса у певца был подорван иммунитет.
Политтехнолог, долгое время работающий с президентом РФ, прокомментировал слухи о возможном романе гимнастки с лидером страны.