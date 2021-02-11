Стас Пьеха упал в изнеможении после тяжёлых съёмок

Артист в конце 2020 года перенес COVID-19 в тяжелой форме и долго не мог вернуть голос.

Съёмки нового клипа дались артисту непросто. Стас Пьеха наглядно продемонстрировал подписчикам свою усталость.

Певец опубликовал в Instagram фото, на котором он при полном параде без сил валяется на полу. Вокруг него — сумки и какой-то реквизит.

"Еще две сцены, поговаривают", — иронически заметил Стас Пьеха.

Позже исполнитель показал себя, когда дело было сделано. Лицо у Стаса было усталым, однако он радовался тому, что хорошо потрудился.

"Не в фокусе. Отсняли, по домам", — написал он.

Поклонников обеспокоило состояние кумира. Они припомнили, что после перенесённого коронавируса у певца был подорван иммунитет.