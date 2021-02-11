Экс-супруга Татьяны Арнтгольц предостерегли от романа с Самбурской

На звезду "Универа" мужчины летят как мотыльки на пламя.

Сухи о том, что бывший муж Татьяны Арнтгольц Иван Жидков завёл роман с Настасьей Самбурской, спровоцировал снимок в Instagram.

На фото Жидков запечатлён с Самбурской, за которой закрепилась слава роковой женщины.

"Без текста", — подписал таинственную фотографию актёр.

Подписчики восприняли этот шаг, как намёк на отношения с Самбурской.

Этот выбор фолловеров заставил волноваться. Интернет-пользователи убеждены, что Настасья представляет опасность для Жидкова.

"Ой, только не это!!! Настя, не порть нам хорошего человека", — умоляли фанаты актёра. "Она вас сожрёт", — предупредили Жидкова доброжелатели.

Более осведомлённые пользователи Сети объяснили, что Жидков и Самбурская сделали снимок во время репетиции спектакля "Охота на мужчин".