На звезду "Универа" мужчины летят как мотыльки на пламя.
Сухи о том, что бывший муж Татьяны Арнтгольц Иван Жидков завёл роман с Настасьей Самбурской, спровоцировал снимок в Instagram.
На фото Жидков запечатлён с Самбурской, за которой закрепилась слава роковой женщины.
"Без текста", — подписал таинственную фотографию актёр.
Подписчики восприняли этот шаг, как намёк на отношения с Самбурской.
Этот выбор фолловеров заставил волноваться. Интернет-пользователи убеждены, что Настасья представляет опасность для Жидкова.
"Ой, только не это!!! Настя, не порть нам хорошего человека", — умоляли фанаты актёра.
"Она вас сожрёт", — предупредили Жидкова доброжелатели.
Более осведомлённые пользователи Сети объяснили, что Жидков и Самбурская сделали снимок во время репетиции спектакля "Охота на мужчин".
Политтехнолог, долгое время работающий с президентом РФ, прокомментировал слухи о возможном романе гимнастки с лидером страны.