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Российский блогер выкупил за миллион рублей авиарейс до города Сочи

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Один из богатейших блогеров страны решил полететь на самолёте в гордом одиночестве.

Российский блогер выкупил за миллион рублей авиарейс до города Сочи

Звезда Интернета Валентин Петухов, известный под псевдонимом Wylsacom, выкупил все места в самолете, чтобы долететь до курортного города Сочи.

"Зачем бизнес-класс, когда весь эконом твой", — написал Петухов в своём Instagram-аккаунте.

Блогер объяснил, что "взял самолет в шеринг", что означает возможность бронирования целого самолета по фиксированному тарифу.

Подписчики не оценили жест Петухова, назвав его поступок "дешёвыми понтами", а самого блогера — зажравшимся.

Такая бездумная трата денег вызвала раздражение фолловеров, которые никак не могли понять, в чём именно заключается удовольствие лететь в пустом салоне самолёта за огромные деньги.

"И это даже не реклама, это просто желание попробовать все новое и необычное", — написал блогер в микроблоге.

"С такими темпами следующий пост в ракете должен быть", — сострили подписчики.

Автор: Елена Былкина
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