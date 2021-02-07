Чудесное преображение Лолиты Милявской поразило фанатов

Певица, которая ранее шокировала публику выходом на сцену в обтягивающих комбинезонах, стремительно хорошеет.

После того, как исполнительница сбросила 15 килограмм, она отказалась от эпатажных комбинезонов и всё чаще выбирает элегантные наряды, которые ей очень идут.

Каждое новое видео с участием Лолиты приковывает к себе взгляды поклонников певицы. Артистка после каждого нового появления на публике получает заслуженные комплименты.

Новое видео, на котором исполнительницам обращается к зрителям Дальнего Востока, стало новым поводом для восхищения.

Лолита предстала в кадре стройной и заметно помолодевшей. Певица одета в черное платье с блеском, которое отлично подчёркивает её прелестную талию.