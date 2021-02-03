Пригожин рассказал, как Валерия отказалась петь песни Шнурова

По мнению продюсера, солиста группы "Ленинград" уязвил отказ исполнять его песни.

Иосиф Пригожин вспомнил, откуда растут корни неприязни к его семье со стороны Сергея Шнурова.

Истоки конфликта, по убеждению продюсера, берут своё начало с тех времён, когда Валерии предлагали исполнить сочинения "ленинградца".

"Лера особо никогда со Шнуровым не пересекалась. Несколько лет назад он предлагал ей свой репертуар. Она сказала: "Извините, у нас с вами разные дорожки". Это было еще до "Лабутенов", — рассказал Пригожин.

Кроме того, Пригожин считает, что Шнуров пиарится на его имени, так как шоумен развернул предвыборную борьбу за место в Государственной думе.