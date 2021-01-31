Юморист аккуратно намекнул подписчикам, что о нынешнем времени мы ещё будем ностальгировать.
В своём микроблоге Гарик Харламов разместил довольно нейтральный пост.
"Весь окружающий нас … однажды назовут старыми добрыми временами", — написал Гарик, отметив, что всё относительно.
Даже в этой ничего не значащей фразе некоторые фолловеры разглядели провластный подтекст.
"Ага, продался, сколько тебе заплатили?" — поспешил накинуться на Харламова подписчик.
"Ага, …нулся, а тебе сколько?" — парировал комик.
Данный пост стал поводом для политических дискуссий.
"Гарик, только в Слепакова не наступи", — посоветовали Харламову поклонники, намекая на стих Семёна Слепакорва, в котором он критикует митингующих.
Аркадий Ротенберг объяснил, что часто путешествует по России и находит "инвестиционно привлекательные" места.