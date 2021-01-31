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Харламов повздорил с подписчиками из-за невинного поста в Instagram

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Юморист аккуратно намекнул подписчикам, что о нынешнем времени мы ещё будем ностальгировать.

В своём микроблоге Гарик Харламов разместил довольно нейтральный пост.

"Весь окружающий нас … однажды назовут старыми добрыми временами", — написал Гарик, отметив, что всё относительно.

Даже в этой ничего не значащей фразе некоторые фолловеры разглядели провластный подтекст.

"Ага, продался, сколько тебе заплатили?" — поспешил накинуться на Харламова подписчик.

"Ага, …нулся, а тебе сколько?" — парировал комик.

Данный пост стал поводом для политических дискуссий.

"Гарик, только в Слепакова не наступи", — посоветовали Харламову поклонники, намекая на стих Семёна Слепакорва, в котором он критикует митингующих.

Автор: Елена Былкина
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