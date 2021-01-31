Стали известны дата и время прощания с Аллой Йошпе

Исполнительница умерла утром 30 января на 84 году жизни.

Похороны выдающейся артистки состоятся второго февраля.

"Если получится завтра, я найду место и договорюсь, то мы планируем вторник, 2 число. Морг при Центральной клинической больнице, в 12:00", — рассказала дочь певицы Татьяна Рахимова в интервью Пятому каналу.

Наследница исполнительницы пояснила, что Алла Яковлевна попала в больницу две недели назад. Состояние артистки ухудшилось через четыре дня, поэтому её подключили к аппарату ИВЛ.

В справке о смерти в графе "причины" значится "полиорганная недостаточность". Этот термин означает тяжелое состояние, возникающее из-за обострения хронических заболеваний.

Татьяна Рахимова рассказала, что певицу беспокоили периодические боли в почках.