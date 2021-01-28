Иван Краско отреагировал на новость о том, что дочь не от него

90-летний актёр не ожидал такого удара от женщины, которая должна была подарить ему наследника.

Обман Юлии Кичемасовой, которая уверяла, что родила ребёнка от Ивана Краско с помощью процедуры ЭКО, была разоблачена. ДНК-тест показал, что новорождённая девочка по имени Дарья не имеет генетического родства со звездой советского экрана.

Повторный тест показал, что отцом ребёнка Кичемасовой является близкий друг женщины.

О том, как Краско воспринял предательство возлюбленной, рассказал его директор Вячеслав Смородинов.