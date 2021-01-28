90-летний актёр не ожидал такого удара от женщины, которая должна была подарить ему наследника.
Обман Юлии Кичемасовой, которая уверяла, что родила ребёнка от Ивана Краско с помощью процедуры ЭКО, была разоблачена. ДНК-тест показал, что новорождённая девочка по имени Дарья не имеет генетического родства со звездой советского экрана.
Повторный тест показал, что отцом ребёнка Кичемасовой является близкий друг женщины.
О том, как Краско воспринял предательство возлюбленной, рассказал его директор Вячеслав Смородинов.
"У него была мечта — доченька. Если бы она осуществилась с помощью ЭКО, это тоже было бы хорошо для него. Он хотел это сделать с Шевель естественным путем, но она всё время находила причины уйти от этого вопроса, так и не родила ему. Но теперь, когда оказалось, что дочка не его, он говорит — значит, не судьба мне, 90-летнему иметь дочку.
Моё мнение — Юлия пристроилась к обеспеченному мужчине. А у неё за душой ничего не было. Она говорила мне, что занимается массажем. Но если бы она работала массажисткой, у неё были бы хоть какие-то деньги, но её все время спонсировал Иван Иванович. Она сейчас с дочкой находится на съёмной квартире, где она и жила всё это время", — объяснил в интервью "Московскому комсомольцу" представитель артиста Вячеслав Смородинов.
Юлия Кичемасова рассказала, что родила 90-летнему актёру дочь, которую Краско с радостью принял как родную.