Мария Максакова не возвращалась в Россию

Недавно появилась информация, что Мария Максакова решила вернуться в Россию. Для этого оперная певица прилетела в Стамбул из Киева, а затем отправилась в Москву.

Однако сама Максакова утверждает, что не задержится в России, поскольку приехала для участия в судебном процессе.