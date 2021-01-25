Недавно появилась информация, что Мария Максакова решила вернуться в Россию. Для этого оперная певица прилетела в Стамбул из Киева, а затем отправилась в Москву.
Однако сама Максакова утверждает, что не задержится в России, поскольку приехала для участия в судебном процессе.
"Идут суды, суды назначают мне прохождение определенных мероприятий, естественно, и Панаитов тоже знает о том, что я буду эти мероприятия проходить. Я, конечно же, волнуюсь, потому что я связываю то, что произошло с Денисом, со всей этой мошеннической историей", — пояснила артистка.
Ещё несколько лет назад Мария Максакова утверждала, что не может приехать в Москву, поскольку там её жизни грозит опасность.