Дана Борисова прокомментировала расставание Бузовой с Манукяном

Звезда "Армейского магазина" не поверила в реальность скандала между поющей ведущей и блогером.

Дана Борисова убеждена, что Ольга Бузова и Давид Манукян разыграли перед публикой спектакль.

Ведущая считает, что разрыв одной из самых заметных пар шоу-бизнеса — хорошо продуманная PR-акция.

"Это детский сад. То они поженятся, то они салют пускают, то он ей кольцо за миллион рублей покупает, то она ему предана всецело, то они расстались из-за каких-то поступков. Дешевый театр — дешевые актеры. Мы, например, с дочкой посмеялись, — передает слова Борисовой портал iReactor.

Она считает, что парочка пойдёт на какие угодно ухищрения, лишь бы только увеличить число подписчиков в социальных сетях.