Ксения Бородина рассказала о несчастье, которое произошло с её любимым котом по кличке Каспер.
В конце прошлого года домашний любимец телеведущей внезапно умер. Вскрытие показало, что у животного оторвался тромб. Бородина очень сильно переживала из-за смерти кота.
Недавно ведущая забрала урну с прахом животного, поскольку решила его кремировать. Однако захоронить она его в ближайшее время не сможет из-за сильных морозов. По словам Бородиной, она будет ждать потепления.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на многочисленные комментарии западных политиков по ситуации с задержанием Алексея Навального.