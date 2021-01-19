Ксения Бородина сожгла своего любимого кота

Ксения Бородина рассказала о несчастье, которое произошло с её любимым котом по кличке Каспер.

В конце прошлого года домашний любимец телеведущей внезапно умер. Вскрытие показало, что у животного оторвался тромб. Бородина очень сильно переживала из-за смерти кота.

Недавно ведущая забрала урну с прахом животного, поскольку решила его кремировать. Однако захоронить она его в ближайшее время не сможет из-за сильных морозов. По словам Бородиной, она будет ждать потепления.