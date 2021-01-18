Бывший участник "Дома-2" Илья Яббаров сообщил, что был вынужден обратиться в правоохранительные органы из-за выходок экс-возлюбленной Алёны Рапунцель.
Ранее Рапунцель потребовала, чтобы Яббаров купил ей квартиру в Москве.
"Алена, тебе уже не 15 лет! Мы — взрослые люди, в жизни бывает всякое: не сходятся мнения, идут разногласия. Ты и твоя мама манипулируете ребенком. То ты даешь общаться, то не даешь! То я плохой мужик и плохой отец, то хороший! Вы определитесь уже! Почему вы не можете нормально жить? У меня нет 10 миллионов, чтобы купить вам квартиру", — написал Яббаров в соцсетях.
Также экс-участник "Дома-2" опубликовал видео из полицейского участка.
"Мы приехали в полицию. Дальше будет жесть, раз не хотят по-хорошему!" — отметил Яббаров.
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