Бывший участник "Дома-2" Илья Яббаров сообщил, что был вынужден обратиться в правоохранительные органы из-за выходок экс-возлюбленной Алёны Рапунцель.

Ранее Рапунцель потребовала, чтобы Яббаров купил ей квартиру в Москве.

"Алена, тебе уже не 15 лет! Мы — взрослые люди, в жизни бывает всякое: не сходятся мнения, идут разногласия. Ты и твоя мама манипулируете ребенком. То ты даешь общаться, то не даешь! То я плохой мужик и плохой отец, то хороший! Вы определитесь уже! Почему вы не можете нормально жить? У меня нет 10 миллионов, чтобы купить вам квартиру", — написал Яббаров в соцсетях.