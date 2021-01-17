Бывшая балерина Анастасия Волочкова вновь отличилась и спровоцировала скандал.
Она опубликовала в Instagram фото непристойного содержания. Примечательно, что балерина решила сфотографироваться на фоне иконы.
Священник Василий Покровский в беседе с "Вечерней Москвой" осудил поведение звезды.
"Неважно, кто это — обычный человек или знаменитая личность. Фотографировать себя в таком виде возле святых образов и показывать другим людям — это оскорбление чувств верующих", — отметил священнослужитель.
Худрук "Ералаша" пытался вызволить сына из "долговой ямы".