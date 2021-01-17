В РПЦ осудили Волочкову за непристойное фото с иконой

Бывшая балерина Анастасия Волочкова вновь отличилась и спровоцировала скандал.

Она опубликовала в Instagram фото непристойного содержания. Примечательно, что балерина решила сфотографироваться на фоне иконы.

Священник Василий Покровский в беседе с "Вечерней Москвой" осудил поведение звезды.