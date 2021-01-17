Дмитрий Хрусталёв удивил публику броским маникюром

От внимательных фолловеров не ускользнула необычная деталь во внешности комика.

Дмитрий Хрусталев опубликовал интересный снимок. На руках комик держит маленького ребёнка.

Чтобы избежать недоразумений и лишних вопросов Хрусталёв сразу объяснил, что ребёнок не его.

"Взял ненадолго поносить! @vovapcdonail, спасибо за прокат. Новенький у вас прелесть!!! С первой не пообщались: уже слишком шустрая. ЦСКА (баскетбол) выиграл!!!", — написал ведущий шоу "Вечерний Ургант".

Внимание подписчиков привлекло другое. Фолловеры обратили внимание на накрашенные ногти комика.

Это удивило интернет-пользователей, далёких от странной столичной моды.

"Уже и для мужиков маникюр цветной — норма?" — поинтересовались подписчики.

Хрусталева упрёки не смутили. Он объяснил, что следит за своими ногтями, обращаясь к специалисту по маникюру раз в неделю.