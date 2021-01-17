Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Новости
Борис Джонсон назвал дату и место проведения саммита G7
Японец заработал миллионы, занимаясь ничегонеделанием
Хабиб Нурмагомедов допустил возможность возобновления карьеры
Кардиолог назвал причины внезапной смерти из-за остановки сердца
Шредер назвал причину возвращения Крыма в Россию
Вассерман прокомментировал высадку солдат НАТО на российское судно
Швейцарская страховая компания заявила о выходе из Nord Stream 2
Учёные назвали простой способ снизить артериальное давление
У Капитолия задержали мужчину с оружием и фальшивым пропуском

Юрьева из "Уральских пельменей" не общается с Михалковой

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Бывшие соратницы по комедийному шоу не поддерживают отношения.

Юлия Михалкова ушла из проекта в 2019 году из-за того, что ее не сделали акционером шоу.

Комедийная актриса из шоу "Уральские пельмени" Илана Юрьева объяснила, что не поддерживает общение с экс-коллегой Юлией Михалковой. Она рассказала об этом в своём Instagram.

Одна из подписчиц Юрьевой поинтересовалась, поддерживает ли она общение c бывшей участницей комедийной передачи Юлией Михалковой.

"Вот с этой женщиной общаюсь", — ответила Илана Юрьева и опубликовала фото Ксении Корневой.

Юлия Михалкова после ухода из шоу занялась творчеством. Она издала свою книгу, рассказывающую об отношениях мужчины и женщины. Она также активно ведёт свои социальные аккаунты, в которых даёт психологические консультации.

 

Автор: Елена Былкина
Последние материалы
В Бразилии отклонили запрос на экстренное применение "Спутника V"
Борис Джонсон назвал дату и место проведения саммита G7
Японец заработал миллионы, занимаясь ничегонеделанием
Хабиб Нурмагомедов допустил возможность возобновления карьеры
Кардиолог назвал причины внезапной смерти из-за остановки сердца
Шредер назвал причину возвращения Крыма в Россию
Вассерман прокомментировал высадку солдат НАТО на российское судно
Швейцарская страховая компания заявила о выходе из Nord Stream 2
Учёные назвали простой способ снизить артериальное давление
У Капитолия задержали мужчину с оружием и фальшивым пропуском
Популярное
Российский шоу-бизнес
Сын Бориса Грачевского задолжал более миллиарда рублей

Худрук "Ералаша" пытался вызволить сына из "долговой ямы".

Сын Бориса Грачевского задолжал более миллиарда рублей
Германия передала России информацию по Навальному
Новости Европы
Германия передала России информацию по Навальному
Мир. Новости мира
Зеленский наивно надеется на Байдена. Ничего не выйдет
Российский шоу-бизнес
Слова Собчак про чмо в пуховичке вызвали гнев подписчиков
Игорь Буккер В Мексике найдена статуя в головном уборе девушки-джедая Игорь Буккер Руслан Веснянко Зеленский наивно надеется на Байдена. Ничего не выйдет Руслан Веснянко Любовь Степушова Всемирно известного архитектора затравили за театр в Севастополе Любовь Степушова
Комментарии
США открывают Четвертый Казахстанский фронт
США открывают Четвертый Казахстанский фронт
США открывают Четвертый Казахстанский фронт
США открывают Четвертый Казахстанский фронт
Власти вкладывают почти всю валюту за границей
Германия передала России информацию по Навальному
Россиян и элиты сковала "стабильность"
Грибулина попросила наследников Грачевского не "грызться" из-за денег
Либералы перекрашиваются в патриотов
Зеленский наивно надеется на Байдена. Ничего не выйдет
Логинов поднял сборную России на седьмое место в эстафете Оберхофа
В США знали о штурме Капитолия за три дня до беспорядков
Борьба с коррупцией на Украине заболтана в склоках между ветвями власти
Зеленский наивно надеется на Байдена. Ничего не выйдет
Зеленский наивно надеется на Байдена. Ничего не выйдет
Кому костью в горле стало стихотворение "Я - русский"
Кому костью в горле стало стихотворение "Я - русский"
Зеленский наивно надеется на Байдена. Ничего не выйдет
Тюрьма или трон: что ждёт Навального в России
Тюрьма или трон: что ждёт Навального в России
Тюрьма или трон: что ждёт Навального в России
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников