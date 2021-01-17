Юрьева из "Уральских пельменей" не общается с Михалковой

Бывшие соратницы по комедийному шоу не поддерживают отношения.

Юлия Михалкова ушла из проекта в 2019 году из-за того, что ее не сделали акционером шоу.

Комедийная актриса из шоу "Уральские пельмени" Илана Юрьева объяснила, что не поддерживает общение с экс-коллегой Юлией Михалковой. Она рассказала об этом в своём Instagram.

Одна из подписчиц Юрьевой поинтересовалась, поддерживает ли она общение c бывшей участницей комедийной передачи Юлией Михалковой.

"Вот с этой женщиной общаюсь", — ответила Илана Юрьева и опубликовала фото Ксении Корневой.

Юлия Михалкова после ухода из шоу занялась творчеством. Она издала свою книгу, рассказывающую об отношениях мужчины и женщины. Она также активно ведёт свои социальные аккаунты, в которых даёт психологические консультации.