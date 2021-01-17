Бывшие соратницы по комедийному шоу не поддерживают отношения.
Юлия Михалкова ушла из проекта в 2019 году из-за того, что ее не сделали акционером шоу.
Комедийная актриса из шоу "Уральские пельмени" Илана Юрьева объяснила, что не поддерживает общение с экс-коллегой Юлией Михалковой. Она рассказала об этом в своём Instagram.
Одна из подписчиц Юрьевой поинтересовалась, поддерживает ли она общение c бывшей участницей комедийной передачи Юлией Михалковой.
"Вот с этой женщиной общаюсь", — ответила Илана Юрьева и опубликовала фото Ксении Корневой.
Юлия Михалкова после ухода из шоу занялась творчеством. Она издала свою книгу, рассказывающую об отношениях мужчины и женщины. Она также активно ведёт свои социальные аккаунты, в которых даёт психологические консультации.
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