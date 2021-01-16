"Дом-2" закрыт окончательно

Ранее ходили слухи о том, что проект "Дом-2" перейдёт на другой телеканал или будет транслироваться в онлайне.

Однако эти слухи опровергла бывшая участница шоу Саша Черно. По её словам, проект закрыт окончательно.