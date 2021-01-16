Ранее ходили слухи о том, что проект "Дом-2" перейдёт на другой телеканал или будет транслироваться в онлайне.
Однако эти слухи опровергла бывшая участница шоу Саша Черно. По её словам, проект закрыт окончательно.
"Мы пришли, все орут. Снимали 5 часов. Самое главное — за что боремся, непонятно. "Дом-2" закрыт, и точка. Да, нам очень жаль, жаль многим телезрителям, но вот так произошло, и ситуацию надо принять", — написала экс-участница "Дома-2".
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