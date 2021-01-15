Сразу после смерти режиссёра в Сети стали строить предположения по поводу того, кому достанется солидное наследство покойного.
Знакомая Бориса Грачевского уверена, что большая часть наследства режиссёра достанется третьей жене Екатерине и их общему сыну Филиппу.
"Он всё оставляет Кате и родившемуся сыну, остальным троим детям дал, с его слов, что мог", — рассказала женщина, которая предпочла не называть своего имени, в беседе с журналистами "Комсомольской правды".
Ранее сведущие в имущественных вопросах люди уже подсчитали, что вдове кинодеятеля и его девятимесячному сыну Филиппу может достаться коттедж за 50 миллионов рублей, апартаменты в Москве за 17 миллионов и права на киножурнал "Ералаш".
Филипп Грачевский — не единственный ребёнок Бориса Юрьевича. У него остались также 48-летний сын Максим и 41-летняя дочь Ксения от первого брака, а также восьмилетняя Василиса от второго брака.
Подруга Грачевского уверена, что наследники не останутся в обиде.
"Старшие дети взрослые, у них всё есть. Уверена — сейчас активизируется предпоследняя жена Аня, будет претендовать, у неё от него дочь", — предположила инсайдер.
Мёд вкусен и полезен, но на "эликсир здоровья" всё же не всех тянет, а некоторым людям его употребление и вовсе не рекомендуется, рассказал диетолог.