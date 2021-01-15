Подруга Грачевского раскрыла тайну завещания худрука "Ералаша"

Сразу после смерти режиссёра в Сети стали строить предположения по поводу того, кому достанется солидное наследство покойного.

Знакомая Бориса Грачевского уверена, что большая часть наследства режиссёра достанется третьей жене Екатерине и их общему сыну Филиппу.

"Он всё оставляет Кате и родившемуся сыну, остальным троим детям дал, с его слов, что мог", — рассказала женщина, которая предпочла не называть своего имени, в беседе с журналистами "Комсомольской правды".

Ранее сведущие в имущественных вопросах люди уже подсчитали, что вдове кинодеятеля и его девятимесячному сыну Филиппу может достаться коттедж за 50 миллионов рублей, апартаменты в Москве за 17 миллионов и права на киножурнал "Ералаш".

Филипп Грачевский — не единственный ребёнок Бориса Юрьевича. У него остались также 48-летний сын Максим и 41-летняя дочь Ксения от первого брака, а также восьмилетняя Василиса от второго брака.

Подруга Грачевского уверена, что наследники не останутся в обиде.