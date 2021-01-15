Киркоров попросил свою домбработницу Люсю "держать рот на замке"

Преданная королю российской эстрады женщина обещала хранить его тайны.

Филипп Киркоров отправил на заслуженный отдых свою 80-летнюю помощницу по хозяйству Людмилу Дородных. Певец назначил ей солидные выплаты, которые должны обеспечить ей десять лет безбедной жизни.

Единственное условие, которое поставил Филипп Бедросович Люсе — не говорить о нём с прессой. Такие слухи ходят в светской тусовке.

Людмила Дородных всегда отличалась понятливостью, поэтому исправно выполняет просьбу своего знаменитого работодателя.