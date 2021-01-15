Преданная королю российской эстрады женщина обещала хранить его тайны.
Филипп Киркоров отправил на заслуженный отдых свою 80-летнюю помощницу по хозяйству Людмилу Дородных. Певец назначил ей солидные выплаты, которые должны обеспечить ей десять лет безбедной жизни.
Единственное условие, которое поставил Филипп Бедросович Люсе — не говорить о нём с прессой. Такие слухи ходят в светской тусовке.
Людмила Дородных всегда отличалась понятливостью, поэтому исправно выполняет просьбу своего знаменитого работодателя.
"Я теперь на эти темы не разговариваю вообще. Только со своими. Не волнуйтесь, у меня все хорошо. Я знаю, что он очень хорошо обо мне высказался. Но и я о нем ничего плохого не говорила. Да и передача, в которой я поучаствовала, всем понравилась. Но больше ничего говорить не буду", — объяснила Люся в беседе с сотрудниками издания "Собеседник".
Мёд вкусен и полезен, но на "эликсир здоровья" всё же не всех тянет, а некоторым людям его употребление и вовсе не рекомендуется, рассказал диетолог.