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У "Дома-2" отобрали земельный участок вместе с "лобным" местом

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Территория, на которой молодые люди "строили любовь", будет передана во владение высшего учебного заведения.

У "Дома-2" отобрали земельный участок вместе с "лобным" местом

Помещение, в котором 16 лет снимали скандальные передачи, хотят пустить под снос. Земля на улице Саморы Машелы привлекла Российский университет дружбы народов (РУДН).

Мэрия Москвы добивается через суд, чтобы компания "Европлейс", которая арендовала участок почти на 100 лет, уступила территорию учебному заведению.

В договоре аренды, как сообщает "Комсомольская правда", нашли нарушения, поэтому РУДН может претендовать на участок в хорошем районе столицы.

Пока в павильоне обитают завсегдатаи телестройки, которые ожидают вердикта продюсеров шоу.

Интернет-пользователей позабавила информация по поводу того, что на месте "Дома-2" будут учить умному, доброму, вечному.

"Да, территорию "Дома-2" нужно закрыть как аномальную зону, типа Чернобыля", — шутят сетевые остряки.

"Чтобы оттуда выветрился весь негатив, понадобится, думаю, лет двести", — соглашаются любители пошутить.

Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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