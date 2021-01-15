У "Дома-2" отобрали земельный участок вместе с "лобным" местом

Территория, на которой молодые люди "строили любовь", будет передана во владение высшего учебного заведения.

Помещение, в котором 16 лет снимали скандальные передачи, хотят пустить под снос. Земля на улице Саморы Машелы привлекла Российский университет дружбы народов (РУДН).

Мэрия Москвы добивается через суд, чтобы компания "Европлейс", которая арендовала участок почти на 100 лет, уступила территорию учебному заведению.

В договоре аренды, как сообщает "Комсомольская правда", нашли нарушения, поэтому РУДН может претендовать на участок в хорошем районе столицы.

Пока в павильоне обитают завсегдатаи телестройки, которые ожидают вердикта продюсеров шоу.

Интернет-пользователей позабавила информация по поводу того, что на месте "Дома-2" будут учить умному, доброму, вечному.