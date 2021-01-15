Территория, на которой молодые люди "строили любовь", будет передана во владение высшего учебного заведения.
Помещение, в котором 16 лет снимали скандальные передачи, хотят пустить под снос. Земля на улице Саморы Машелы привлекла Российский университет дружбы народов (РУДН).
Мэрия Москвы добивается через суд, чтобы компания "Европлейс", которая арендовала участок почти на 100 лет, уступила территорию учебному заведению.
В договоре аренды, как сообщает "Комсомольская правда", нашли нарушения, поэтому РУДН может претендовать на участок в хорошем районе столицы.
Пока в павильоне обитают завсегдатаи телестройки, которые ожидают вердикта продюсеров шоу.
Интернет-пользователей позабавила информация по поводу того, что на месте "Дома-2" будут учить умному, доброму, вечному.
"Да, территорию "Дома-2" нужно закрыть как аномальную зону, типа Чернобыля", — шутят сетевые остряки.
"Чтобы оттуда выветрился весь негатив, понадобится, думаю, лет двести", — соглашаются любители пошутить.
Мёд вкусен и полезен, но на "эликсир здоровья" всё же не всех тянет, а некоторым людям его употребление и вовсе не рекомендуется, рассказал диетолог.