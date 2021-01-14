Сати Казанова рассказала о том, как пережила нищету

Бывшая участница группы "Фабрика" вспомнила неблагополучные годы юности.

Сати Казанова поведала, что в детстве её семья была вполне благополучной, однако потом всё изменилось. Финансовый крах настиг главу большого семейства в лихие 90-е.

"Сказка сменилась ужасом, когда к папе приходили кредиторы и угрожали за долги. Мама плакала, папа не спал, ходил по комнате и думал как спасти семью", — рассказала Сати в своём Instagram.

Певица с ужасом вспоминает пережитые испытания.

"Родители торговали на рынке, денег еле хватало на еду и хлеб с маргарином "Рама" стал нашим завтраком, обедом и ужином (бедная поджелудочная)... Долги, бедность, съёмная квартира, тараканы — всё это стало для меня глубокой травмой и единственным, пожалуй, страхом. Не от хорошей жизни мои родители позволили мне в 17 лет петь в ресторане, но тогда нам стало полегче — я начала зарабатывать больше родителей", — призналась исполнительница.

Потом певица стала помогать своей семье, зарабатывая пением в заведении общепита.

Настоящий финансовый подъём у Сати начался после её участия в "Фабрике звёзд". Хорошие заработки помогли девушке почувствовать уверенность. Казанова объяснила, что страхи отступили, появилось доверие к жизни.

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Сейчас исполнительница, по её признанию, не нуждается в больших деньгах и привыкла наслаждаться и радоваться тем, что у неё есть

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