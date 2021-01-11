Гоген Солнцев рассказал подписчикам, что недавно сделал ужасное открытие. Шоумен часто критикует свою пожилую супругу за склонность к алкоголю. Перед Новым годом он даже отправлял её на лечение от алкогольной зависимости.

"Установил рекорд! Так много пустых бутылок из-под спиртного я еще в своей жизни не находил! Всем известно, что я — человек непьющий. А вот моя супруга любит это дело. Катя недавно проходила лечение в специализированной клинике. Но, к сожалению, она периодически срывается", — написал Солнцев в соцсетях.

"Зашел туда и обомлел. В мешках, где мы храним зерно для кур и уток, Катя прятала бутылки и жестяные банки из-под пива! Я насчитал восемь мешков, доверху набитых всей этой гадостью", — добавил шоумен.