Итальянцы спорят в Сети по поводу шоу "Вечерний Ургант"

Шоу, стилизованное под фестиваль "Сан-Ремо", оценили в Италии.

Новогодний выпуск программы "Вечерний Ургант" получился на редкость удачным.

Иван Ургант и приглашённые звёзды (Филипп Киркоров, Николай Басков, Юлия Зиверт, Ольга Бузова, Даня Милохин, Little Big и др.) перевоплотились в искромётных итальянских исполнителей 80-х годов.

Русские хиты были переведены на итальянский язык и исполнены в лучших фестивальных традициях солнечной Италии.

На шоу отреагировали как итальянские СМИ, так и простые граждане Италии. Отзывы по большей части восторженные. Газета La Repubblica назвала шоу "комичным шедевром и гротескной сатирой".

Самого Ивана Урганта сравнили с итальянскими шоуменами Карло Конти и Амадеусом.

Другие издания написали, что "Вечерний Ургант" высмеивает итальянское телевидение.

Иван Ургант объяснил, что на создание подобной передачи его вдохновили знаменитые итальянские фестивали. Ведущий рассказал, что отправил видео своим итальянским друзьям, которые сказали, что они шоу "Ciao, 2020!", которое за короткий промежуток времени набрало 4 миллиона просмотров, уже видели.