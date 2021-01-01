Джигарханян перед смертью посмотрел свой любимый фильм

Недавно одна из медсестёр больницы, где умер Армен Джигарханян сообщила, что актёр поступил совсем неухоженным.

Она рассказала "Комсомольской правде", что за артистом никто не ухаживал, поскольку он длительное время голодал, а на спине у него были ужасные пролежни. Однако руководитель Университетской клиники МГУ Армаис Камалов не стал комментировать эту информацию.