Недавно одна из медсестёр больницы, где умер Армен Джигарханян сообщила, что актёр поступил совсем неухоженным.
Она рассказала "Комсомольской правде", что за артистом никто не ухаживал, поскольку он длительное время голодал, а на спине у него были ужасные пролежни. Однако руководитель Университетской клиники МГУ Армаис Камалов не стал комментировать эту информацию.
"Это за гранью обсуждения. Армен Джигарханян — человек, который заслуживает уважения, все остальное — склоки. А что касается, кого он вспоминал… За несколько дней до своей смерти он попросил включить ему любимый фильм с его участием. Он хотел в последний раз посмотреть на себя со стороны", — отметил врач.
Сборная России после победы над Швецией (4:3 ОТ) на молодёжном чемпионате мира-2021 обеспечила как минимум второе место в группе.