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Джигарханян перед смертью посмотрел свой любимый фильм

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Недавно одна из медсестёр больницы, где умер Армен Джигарханян сообщила, что актёр поступил совсем неухоженным.

Она рассказала "Комсомольской правде", что за артистом никто не ухаживал, поскольку он длительное время голодал, а на спине у него были ужасные пролежни. Однако руководитель Университетской клиники МГУ Армаис Камалов не стал комментировать эту информацию.

"Это за гранью обсуждения. Армен Джигарханян — человек, который заслуживает уважения, все остальное — склоки. А что касается, кого он вспоминал… За несколько дней до своей смерти он попросил включить ему любимый фильм с его участием. Он хотел в последний раз посмотреть на себя со стороны", — отметил врач.

Автор: Алексей Корнеев
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