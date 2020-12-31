Популярный тиктокер ответил на простые вопросы журналистки.
Ксения Собчак взяла интервью у восходящей звезды интернета Дани Милохина.
19-летний парень, который провëл большую часть жизни в детском доме, стал мега-популярным в 2020 году.
Молодой человек рассказал о своей нелëгкой судьбе и прошёл мини-интеллектуальный тест.
В рубрике "Супер игра" шоу "Осторожно, Собчак" Даня ответил на ряд простых вопросов на знание фактов истории и науки.
Милохин не ударил в грязь лицом, назвав имя первого космонавта Юрия Гагарина, а также правильно ответил на вопрос о спутнике Земли.
Споткнулся тиктокер на знании отечественной истории. Даня назвал предшественника Путина — Ельцина, однако далее знания его были весьма расплывчаты.
Блогер на полном серьëзе предположил, что перед Ельциным страной правил Сталин.
Собчак позабавил ответ молодого человека.
Тиктокер тоже не остался в долгу. Он называл имена своих кумиров, большинство из которых Собчак оказались незнакомы.
Необычную идею выдвинул министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он уверен, что в вопросе двойного гражданства для украинцев нужно "запретить Россию".