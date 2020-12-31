Даня Милохин уверен, что до Ельцина в стране правил Сталин

Популярный тиктокер ответил на простые вопросы журналистки.

Ксения Собчак взяла интервью у восходящей звезды интернета Дани Милохина.

19-летний парень, который провëл большую часть жизни в детском доме, стал мега-популярным в 2020 году.

Молодой человек рассказал о своей нелëгкой судьбе и прошёл мини-интеллектуальный тест.

В рубрике "Супер игра" шоу "Осторожно, Собчак" Даня ответил на ряд простых вопросов на знание фактов истории и науки.

Милохин не ударил в грязь лицом, назвав имя первого космонавта Юрия Гагарина, а также правильно ответил на вопрос о спутнике Земли.

Споткнулся тиктокер на знании отечественной истории. Даня назвал предшественника Путина — Ельцина, однако далее знания его были весьма расплывчаты.

Блогер на полном серьëзе предположил, что перед Ельциным страной правил Сталин.

Собчак позабавил ответ молодого человека.

Тиктокер тоже не остался в долгу. Он называл имена своих кумиров, большинство из которых Собчак оказались незнакомы.