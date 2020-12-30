Бывший супруг Гагариной запретил ей вывозить дочь за границу

Дмитрий Исхаков против того, чтобы певица вывозила за рубеж их общего ребёнка.

По данным Telegram-канала Mash, фотограф наложил запрет на пересечение дочерью российской границы с помощью ФМС. Якобы он считает, что ребёнку небезопасно покидать пределы России.

"Я пока не могу прокомментировать эту ситуацию. Может быть, чуть позже", — сказал Исхаков "СтарХиту".

В СМИ ранее появлялась информация о том, что Полина Гагарина с детьми намеревается поехать в Занзибар после Нового года.