Дмитрий Исхаков против того, чтобы певица вывозила за рубеж их общего ребёнка.
По данным Telegram-канала Mash, фотограф наложил запрет на пересечение дочерью российской границы с помощью ФМС. Якобы он считает, что ребёнку небезопасно покидать пределы России.
"Я пока не могу прокомментировать эту ситуацию. Может быть, чуть позже", — сказал Исхаков "СтарХиту".
В СМИ ранее появлялась информация о том, что Полина Гагарина с детьми намеревается поехать в Занзибар после Нового года.
В Нальчике в возрасте 21 года скончался сумоист Джамбулат Хатохов, в 2003 году вошедший в Книгу рекордов Гиннесса как самый крупный ребёнок в мире.